Gianluca Gori | chi è l’uomo alter ego di Drusilla Foer

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ironica nobildonna toscana, star del web e della tv,nasce comeego di. Nato nel 1967 a Firenze,(chiamato Gigo dagli amici) ha 54 anni ed è alto 1,85.Attore e cantante, nel suo passato c’è anche la fotografia. Ha studiato all’Istituto d’Arte e ha cominciato la sua carriera all’inizio degli anni 2000 in rete, poi ha lavorato a teatro, in tv e al cinema. “Qualcuno mi definisce un’icona di stile, ma tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci”, si presenta cosìnella propria biografia pubblicata sul suo sito. “La stampa adora definirmi una nobildonna – ma precisa – non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese ...

Drusilla Foer , personaggio "en travesti" dell'attore fiorentino, torna a condurre " Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo ": inizia il 12 dicembre e andrà in onda dal l unedì al ...Drusilla Foer senza freni. L'attrice, alter ego di, svela l'impensabile. Protagonista Proprio Enrico Mentana . È lui infatti la sua fantasia erotica ricorrente: 'Mentana mi piace perché è simpatico, sa farmi ridere'. E Michele Santoro ...