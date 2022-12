Francia | squalifica record nei dilettanti | 30 anni per una gomitata all’arbitro

(Di domenica 11 dicembre 2022) 30diinnelle leghe: sanzione durissima per un calciatore che ha colpito l’arbitro con unaUnache è una sentenza: 30. É successo in, nella lega, durante il match tra Le Blanc e Fussy, squadre della lega Centro-Valle della Loira. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il calciatoreto, Aliu Costa, avrebbe colpito il direttore di gara con una. Una decisione della commissione disciplinare che ha voluto mandare un messaggio chiaro: pugno duro contro le aggressioni agli arbitri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

