Che Tempo Che Fa | Gli Ospiti di Stasera 11 dicembre 2022

fine ha fatto Rocco Casalino Il probabile ritorno dopo il Congresso del Pd Il grande ... Rocco Casalino, non si vede e non si sente più e da diversoed è scomparso dal radar della politica, ...Il problema èPippo ha fatto uno "scherzetto" a Simone e a Marotta, consideratoFabbian è rimasto in panchina a lungoentrando in campo soltanto negli ultimi venti minuti al posto di ...La cantante salentina, com’è solita fare, risponde alle domande dei follower e, anche stavolta, è stata più che sincera. Alla richiesta nel box domande su Instagram da parte di un follower, curioso di ...Poi si è scoperto che Campiti sul suo blog dedicato al Consorzio Valle Verde scriveva: “Benvenuti all’inferno, qui con il codice penale lo Stato ci va al cesso, denunciare è tempo perso, so’ tutti ...