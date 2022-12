Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Bergamo soffre ma batte Chieri fuori casa al quarto set

(Di sabato 10 dicembre 2022)alset, 25-15 21-25 22-25 21-25, nell’undicesima giornata diA1. Seconda vittoria in fila perche si avvicina proprio ain classifica salendo a 20 punti a -1 dalla squadra appena battuta. Nella prossima giornatasarà impegnata nella difficile trasferta di Perugia.cercherà la terza vittoria consecutiva incontro Scandicci. Primo set molto equilibrato con le squadre che lottano punto a punto arrivando sul 10-10. Nella seconda parte di setstrappa e inizia a macinare dominando gli ultimi punti conquistando 15 dei ...

... al quarto posto in classifica e con la miglior difesa del girone B inC. I rossoneri sono, ... Precedente, Superlega - La Gas Sales Piacenza chiude il girone d'andata a Padova Successivo ......30 Chieti - San Giobbe Chiusi 76 - 86 BASKET - EUROCUP 20:00 Trento - Gran Canaria 75 - 72 20:30 Paris Basketball - Hamburg Towers 87 - 84 20:30 London Lions - lsk Wrocaw 97 - 80A1 ...La Luvo Barattoli ha accarezzato il sogno della nona vittoria di fila prima di essere rimontata dalla formazione pugliese ...Al PalaCupola le rossoblu sbrigano la pratica Hub Ambiente senza eccessive difficoltà rilanciandosi in classifica ...