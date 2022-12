(Di sabato 10 dicembre 2022) Erosione costiera,edilizio, condoni, fiumare invase da rifiuti prodotti dall’uomo. Neldi Sky”, Giorgia De Benetti – in viaggio tra Reggioe Catanzaro - racconta le difficoltà: un territorio fragile, soggetto a frane e alluvioni, dove i pericoli naturali sono aggravati da costruzioni illegali in luoghi poco sicuri. Nell’unico rapporto scientifico esistente, risalente ormai al lontano 2001, si mette nero su bianco che buona parteRegione è a rischio idrogeologico (LA PRIMA PARTE DEL).

Sky Tg24

I controlli li fa l'esercito La situazione è talmente precaria edel precipizio che addirittura l'esercito britannico ha iniziato uno speciale addestramento negli aeroporti di Heathrow e ...L'accordo, firmato questa settimana, risolve gran parte delle responsabilit legali che avevano fatto scivolare Juuldella ... "Sull'orlo della frana", abusivismo e terre fragili: il reportage di Sky TG24 in Calabria Nel 2015, Caminia di Stalettì – nei pressi di Soverato – viene colpita da un’alluvione. Un’indagine giudiziaria ha poi portato al sequestro di immobili abusivi e ai successivi ordini di sgombro e ...Un giorno in Italia tra vendette, scommesse, bullismo omofobico che colpisce gli adolescenti. Il racconto di una madre: «Mia figlia, 12 anni, non faceva che piangere» ...