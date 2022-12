Saman | primi risultati dell’autopsia sul corpo ritrovato | «È stata una morte atroce»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 dicembre 2022) «aveva addosso i jeans sfilacciati da lei sul ginocchio per essere alla moda e la felpa. I vestiti sembrano essere proprio quelli riconducibili al video che la riprendevano davanti a casa nelle sue ultime ore prima della scomparsa». Come riporta Rainews.it, lo dice all’Ansa, l’avvocato Barbara Iannuccelli che rappresenta l’associazione Penelope come parte civile al processo per l’omicidio della 18enne pachistana. «Aveva ancora addosso una cavigliera e un braccialetto di quelli portafortuna colorati, ma anche un paio di orecchini. E una folta chioma di capelli», ha descritto l’avvocato. «Ilera integro ma saponificato» «Ilera integro, ma saponificato. Per fortuna però i tessuti consentono degli accertamenti», ha spiegato ancora l’avvocato Iannuccelli, come si legge ancora sul sito di Rainews.it. «Dall’analisi esterna ...