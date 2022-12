Marocco in semifinale | esplode la festa Un accoltellato a Milano e tensione in Olanda

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Un uomo di origine nordafricana è statoal collo nel corso dei festeggiamenti aper la vittoria delai quarti di finale del Mondiale Qatar 2022. L'aggressione è avvenuta in corso Buenos Aires all'altezza di viale Tunisia. Da una testimonianza sembra che la vittima sia stata aggredita mentre cercava di sedare una discussione tra altri due uomini. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 in ambulanza, è stato portato in pronto soccorso in codice giallo. Dalle primissime indagini dei Carabinieri l'aggressore sembrerebbe essere originario dell'est Europa. Subito dopo aver colpito con un'arma da taglio la vittima, un 30enne verosimilmente di nazionalità marocchina, sarebbe scappato sfruttando la confusione dei festeggiamenti in piazza. Aè esplosa l'esultanza ...

Si macchiata con il sangue la festa della comunità milanese marocchina per la storica qualificazione della loro Nazionale alledel mondiale Qatar 2022 . Durante le celebrazioni che hanno visto riversarsi in corso Buenos Aires migliaia di tifosi, uno di loro è stato accoltellato all'altezza del collo. Da una ...in, un ferito a Milano Nel corso dei festeggiamenti a , un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata. È accaduto intorno alle 19, in viale Tunisia angolo ...Il Marocco fa sognare il Maghreb e un intero continente con un'impresa straordinaria, che resterà scolpita nella storia dei Mondiali, e che lo proietta in semifinale dopo aver battuto il Portogallo ...Sei giorni dopo, contro l'Iran la sua prima rete. (TUTTO mercato WEB) Ne parlano anche altri media Un gol straordinario di Youssef En-Nesyri trascina il Marocco in semifinale al Mondiale in Qatar e ad ...