(Di sabato 10 dicembre 2022) Tutti ti dicono quando arrivi in città – soprattutto se arrivi da qualche scenica urbe antica piena di colossei e pini e colonne traiane dove si è abituati alla meraviglia quotidiana: “Eh, la bellezza di Milano è nascosta, è nei cortili”. E poi, “Ah che belli gli ingressi dei palazzi di Milano”, sembrava dire l’operazione Taschen di Entryways of Milan, dove si calcava su klinker, mood 70s e neon di Fontana, in mancanza di ville borghesi. Ma c’è anche una bellezza dall’alto. In fondo Milano è una città diventata sempre piùe, la nostra Chicago, la nostra Midtown, tanto che tra un po’ Tommaso Sacchi farà la grattacielo week. Città impossibile da definire in uno skyline da vendere ai turisti sulle T-shirt, perché cambia ogni settimana, con nuove torri e torracchioni, come direbbe Bianciardi. Ma questa bellezza dall’alto, di quello che si vede da tetti e terrazze e ...

Il Foglio

Mantenere un alto standard di produttività ed efficienza attraverso il lavoro da remoto durante la pandemia: questo era l'obiettivo raggiunto dalla Provincia di Pavia che, attraverso la consulenza di ...... which kicked off in Bengbuof east China'sAnhui Province Saturday, with a total investment of ... and promoteand horizontal coordination of the new material industry, as well as deeply ... La vertical city che fu Mediolanum Tutti ti dicono quando arrivi in città – soprattutto se arrivi da qualche scenica urbe antica piena di colossei e pini e colonne traiane dove si è abituati alla meraviglia quotidiana: “Eh, la bellezza ...Pubblicati i risultati di ICity Rank 2022. Altre città più digitali d’Italia sono Bergamo, Bologna, Cremona, Modena, Roma Capitale e Trento.