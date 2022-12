Francia in semifinale con Giroud | Kane fa piangere l' Inghilterra

(Di sabato 10 dicembre 2022) Poco brillante, a tratti impaurita ma quantomai cinica e vincente. Lanella sua versione meno lucida, trema, barcolla ma non fallisce e conquista l'approdo alla sua secondairidata consecutiva la settima della sua storia, eliminando un'cui non è bastato il coraggio e la furia agonistica. I Leoni capaci di reagire alla rete del vantaggio al 17' di Tchouameni con un rigore dicadono traditi proprio dal suo goleador che nel secondo penalty concesso alla squadra di Southgate sul finire del match, calcia alle stelle, bruciando le speranze di riportare a casa dopo 56 anni il titolo iridato. Al Bayt Stadium di Al Khor la sfida dei numeri nove è vinta dall'attaccante del Milan, Olivier, che nel momento di massima sofferenza dei Blues, schiacciati dalla forza d'urto ...

