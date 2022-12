Comune di Codogné | Concorso per 1 Operaio Manutentore

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Collaboratore Tecnicoe conduttore macchine operatrici complesse, la Risorsa sarà assegnata al 3° servizio Area Tecnica, si tratta di Personale in categoria B3. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIldi(TV) indicepubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnicoe conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato presso il 3° servizio - area tecnica. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza ...