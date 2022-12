Chiara Ferragni mostra le immagini dell’interno della nuova casa | scala a chiocciola e tanta luce

Leggi su tpi

(Di sabato 10 dicembre 2022)e Fedez sono in attesaloroa Milano. La famosa coppia, da tempo, ha infatti rivelato di aver preso un nuovo appartamento a CityLife, non lontano da dove vivono adesso.dimora dei Ferragnez si conoscono già la posizione e alcuni dettagli ma per la prima volta la nota influencer hato ledegli interni quasi completati. Ladei Ferragnez sarà un attico su più livelli. L’abitazione è in costruzione a CityLife e sorgerà all’interno delle nuove Residenze Libeskind 2 con vista mozzafiato sullo skyline di Milano. Il futuro condominio dei Ferragnez è un complesso di lusso con giardini, palestra e piscina condominiale in cui la ...