Calendario e risultati della Coppa del Mondo 2022 | programma completo | date e canali TV del Regno Unito

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Le partite completedelsono ora in corso e istanno arrivando rapidamente. Tutte le partite a eliminazione direttadelsi giocheranno alle 15:00 e alle 19:00, ora del, con entrambe le semifinali che inizieranno alle 19:00 e la finale alle 15:00 del 18 dicembre. Sappiamo che tutti i possibili percorsi dell’Inghilterra verso la finale arrivano con partite che non rientrano nel normale orario di lavoro dalle 9 alle 17, quindi non c’è bisogno di falsificare un certificato medico nelle prossime due settimane solo per guardare ladel. Le migliori offerte di oggi per Sony ...