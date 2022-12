(Di venerdì 9 dicembre 2022)sono stati quasi unglia letto con, che ha raggiunto anche l’piùdal: lo indica il bollettino della rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss)., si legge, sono stati 943mila glicolpiti da sindromi simil-influenzali.non èpiù precoce, ma ha un’cheha sfiorato16 casi ogni mille abitanti, superando il picco di tutte le stagioni precedenti, a partire dal 2009. In totale, dall’inizio del monitoraggio sono 3,5 milioni le persone ...

Boom di casi di influenza in Italia, che raggiunge numeri da record: nell'ultima settimana sono stati quasi unglia letto , con l'influenza che ha raggiunto anche l'incidenza più alta dal 2009: lo indica il bollettino della rete di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).Nell'ultima settimana sono stati quasi un, che ha raggiunto anche l'incidenza più alta dal ... Nell'ultima settimana, si legge, sono stati 943mila glicolpiti da sindromi simil - ...Nella loro carriera vantano più di 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo nei primi cinque anni e importanti riconoscimenti internazionali tra cui il World Music Award ricevuto a Montecarlo nel ...L'influenza è tornata, ed è difficile non accorgersene. Dall'inizio dell'inverno sono già due milioni e mezzo gli italiani bloccati a letto da influenze o sindromi parainfluenzali ...