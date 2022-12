La Croazia ha Modric | un giocatore totale

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Oggi La Gazzetta dello Sport ha presentato la sfida-Brasile come il confronto tra due numeri 10 molto diversi tra di loro: Lukae Neymar. Effettivamente, nessuna nazionale ha un 10 come il centrocampista del Real Madrid. E lo si vede dalle zone dove tocca il pallone LUKA OVUNQUE «è un dieci con tendenza regista, ha in sé i codici del vecchio numero 8. É formidabile in distribuzione e in costruzione, vede spazi laddove sembra che ci siano soltanto intasamenti. E si spende tanto nella riconquista della palla, come dimostrano i 32 recuperi»: questo il ritratto del campione croato da parte di Sebastiano Vernazza. Aggiungiamo altri numeri: difesa e attacco non differiscono molto (47-53%), è attivo praticamente ovunque a eccezione delle due aree di rigore, gioca una percentuale di palloni simile al ...