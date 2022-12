Elezioni regionali di Lazio e Lombardia | ecco quando si vota

... Bianca Berlinguer sarà la candidata di Conte e del M5S L'edizione romana di Repubblica di venerdì 9 dicembre ha riportato una singolare notizia relativa alle prossimedel Lazio. ...nel Lazio: Giuseppe Conte punta su due note giornaliste televisive per il dopo Zingaretti. Secondo quanto riferisce l'edizione romana de 'La Repubblica', il presidente del M5s sogna di ...ROMA (ITALPRESS) – Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, su proposta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...