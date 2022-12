Croazia-Brasile 5-3 dopo i calci di rigore

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ore 18,50 - Impresa croata, fuori la Seleçao che si era portata in vantaggio grazie a Neymar Lasi qualifica per le semifinali del Mondiale eliminandodiil. La partita si era conclusa 0-0 nei tempi regolamentari e 1-1i supplementari (Neymar e Petkovic i marcatori). Ai rigori errori di Rodrygo e Marquinhos, ipnotizzati da Livakovic, e rete decisiva di Orsic.

Ladi Dalic, nel match di questa sera contro ilha dimostrato non solo di essere solida, ma anche concreta Il miracolo, per il secondo Mondiale consecutivo tra le prime 4 (e ...Brunone realizza il gol che consente alladi andare ai rigori contro il. Ma in Italia segnò ...Il numero 10 della Seleçao Neymar ha trovato la rete numero 77 con la maglia verdeoro, che gli permette di agganciare Pelé in una speciale classifica. Neymar ha raggiunto Pelé come miglior marcatore n ...Passano dieci minuti ed è ancora l’estremo difensore croato a dire di no al Brasile, ancora su Neymar. Nel recupero del primo tempo supplementare è Neymar a sbloccare il risultato, segnando lo 0-1 dop ...