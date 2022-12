Bufera Mediaset | Ciao Darwin tornerà con Paolo Bonolis | Fatto fuori Luca Laurenti Cos’è successo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 dicembre 2022), il longevo game show di Canale 5in primavera con tantissime novità. In seguito all’annuncio di casai fan si sono scatenati e sono stati molto felici del pronto ritorno. Si tratterebbe, però, di una versione diversa. Come è ben noto, il programma è andato in onda su Canale 5 per tantissimi anni, sin dal 1998. Nel 2019, però, c’è stata una battuta di arresto a causa di un grave incidente verificatosi durante una prova ai danni di un giocatore, Gabriele Marchetti. Quest’ultimo, concorrente della categoria dei Finti giovani, a 54 anni è rimasto vittima di un infortunio durante il gioco del Genodrome, la prova dei rulli, procurandosi lo schiacciamento di alcune vertebre e rimanendo gravemente paralizzato. Ha conservato la mobilità solo di uno dei due avambracci e delle ...