Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 8 dicembre 2022

(Di venerdì 9 dicembre 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Diversi come due gocce d’acqua ha totalizzato 2743 spettatori (share 15.54%); su Canale5 la serie tv Incastrati ha avuto 3506 spettatori, 19.56% di share. Il film Point Break su Italia1 ha portato a casa 673 spettatori (3.65%); su Rai2 il talk show Che c’è di nuovo ha totalizzato 482 spettatori (2.87%), mentre su Rai3 il film Brian Banks – La partita della vita ne ha avuti 851 (4.53%). Su Rete4 il film The Terminal ha interessato 590 spettatori (3.58%) e su La7 il programma di attualità Piazzapulita ne ha avuti invece 937 (6.60%). ...

...i costi notevoli non ripagati daaltisonanti (anche se la finale è cresciuta del 4% rispetto all anno scorso). D altronde lo aveva già detto Antonella D Errico , executive vice ...Tuttavia c'è da dire che i granditv di 'Aspettando Boris Godunov' non si ritrovano neisocial: gli internauti sono stati molto critici con la conduzione di Vespa e Carlucci, considerati ...Ottimi gli ascolti in prima serata per Incastrati: Canale 5 batte Rai 1. Ecco tutti i dati dell'8 dicembre 2022 ...