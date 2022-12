Al via il Natale di Calvizzano | suggestive luminarie e mercatini

La rabbia di Mimmasocial Anche se Attilio è tranquillo, in realtà i dubbi delle ragazze sono ... PS Non aspettare! La pupa e il ....ne'. Per Attilio insomma sono guai: è in vista un ...Non siamo ancora nella fase di passare ilinsieme". Mio padre è andatodi casa quando avevo un mese, l ho conosciuto a 18 anni. Essere figlia di una madre single ti porta ad avere una ...In occasione del Natale BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione Isola–Pittsburg Forever e Memoranda, organizza una Mostra di Presepi presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isol ...Così, giovedì 8 dicembre, un folto pubblico di famiglie entusiaste ha applaudito un emozionate show musicale assolutamente inedito, che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici ...