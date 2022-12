5 - 3 al Brasile ai rigori | Croazia in semifinale

Ilè uscito dal Mondiale perdendo ai calci di rigore contro una Croazia solida, che è la prima semifinalista del Mondiale Ihanno deciso il primo quarto di finale tra Croazia e. I verde - oro ne hanno sbagliati due, Modric e compagni invece hanno confermato la stessa precisione degli ottavi quando hanno ...Petkovic riprende il gol di Neymar nei supplementari. Dal dischetto sbagliano Rodrygo e Marquinhos: la corsa dei sudamericani si ferma ancora ai quarti, come quattro anni ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Prosegue la maledizione per il Brasile. I verdeoro si fermano per la quarta volta in cinque Mondiali ai quarti di finale, la Croazia vince 5-3 dopo i calci di rigore: ...La Croazia si è qualificata per le semifinali dei Mondiali 2022. Nei quarti ha superato il Brasile 5-3 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi 0-0, i supplementari 1-1.