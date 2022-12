Wirecard | al via processo per truffa contro ex ceo Braun

Agenzia ANSA

È iniziato oggi a Monaco il processo sul caso Wirecard, l'impresa colpita dal più grande scandalo finanziario dovuto a una frode in Germania dal 1945, e fallita due anni e mezzo fa. Il procedimento contro Markus Braun, ex ceo del gruppo, e altri ... Fondata nel 1999, e' nata come intermediario di pagamento, in particolare per siti porno o giochi online, prima di conoscere la consacrazione salendo nell'indice Dax, l'e'lite della borsa ...