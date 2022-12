Ultime Notizie Roma del 08-12-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dailynews radiogiornale 8 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale lunghissime Clausi oltre 13 minuti con lancio di fiori sul palcoscenico in nessun fischio dal loggione hanno reso omaggio Alla prima dell’Opera russa Boris godunov di Modest musorgskij che ieri si è inaugurato la stagione da operare al teatro La Scala di Milano una rappresentazione preceduta da forti polemiche e proteste che si sono susseguite durante tutta la giornata in Piazza della Scala dal pomeriggio c’era una rappresentanza della comunità Ucraina che ha protestato contro quella che è stata l’opera russa in scena ieri sera una parabola sulla dittatura degli Zar le autorità di occupazione russa e stanno divertendo con la forza i pazienti civili degli ospedali nella parte occupata nella regione di Lugano anche se non hanno ancora terminato le cure l’ho reso noto il centro nazionale di senza ...