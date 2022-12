Terremoto oggi in Sicilia | scossa 4 1 tra province Catania e Ragusa

Leggi su sbircialanotizia

A seguito dell'evento sismico registrato questa sera, alle ore 21:26, tra le province di Catania e Ragusa, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle prime verifiche effettuate "l'evento – con epicentro localizzato a Mazzarrone, in provincia di Catania – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni". Ne dà notizia il Dipartimento della Protezione civile. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania fanno sapere che "al momento" non sono pervenute richieste di soccorso.