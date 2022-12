Segre deposita 24 denunce contro gli hater Polizia in allerta

Il Fatto Quotidiano

4,5 : Dispiace dirlo ma anche questa volta è l'anello debole del centrocampo. Probabilmente ...5 : Che gol, il suo quinto gol! Fa un movimento in profondità da attaccante consumato ein ...Simbolo Fdi con la fiamma, Meloni non arretra: "Ne andiamo fieri". La senatrice a vitaaveva espresso l'auspicio che la leader di Fratelli d'Italia la togliesse dal logo. Ancora polemiche sul presidenzialismo. Silvio Berlusconi si è detto "indignato e amareggiato" per le "... La senatrice Segre presenta 24 denunce per minacce ricevute sui social o via mail “spesso di carattere… La senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per minacce ricevute online. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, riporta l’Ansa, ha depositato ...