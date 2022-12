Purché finisca bene 6 | tutto su ' Diversi come due gocce d’acqua'

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ridere e ironizzare sui tic, i pregi e i difetti degli italiani, ma anche indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi della contemporaneità. Torna per la sesta stagione consecutiva, il ciclo di commedie brillanti di Rai1 realizzate da Rai Fiction e Pepito Produzioni, che conta quest'anno quattro nuovi tv movie interpretati da attori molto amati dal grande pubblico. Si parte giovedì 8 dicembre condue, con Alessio Lapice - reduce dal successo di Imma Tataranni - nei panni del rampollo di una nobile famiglia, in procinto di partire per Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro: un incidente compromette i suoi piani e quando investe la bella Sharoncambia ...

Inizia stasera 8 dicembre alle 21.15 su Rai 1 l'appuntamento con la nuova serie, la sesta, di una collana di titoli molto particolare,bene . Ad aprirla è il film di Luca Lucini , Diversi come due gocce d'acqua , interpretato dai ruoli principali da due giovani, bravi e popolari attori come Alessio Lapice e Chiara ...Sentimenti, piccoli e grandi problemi della nostra contemporaneità narrati con toni leggeri e la tipica verve da commedia nella sesta edizione del ciclo "bene" , da stasera su Rai1 con quattro prime serate. Un successo di critica e pubblico le precedenti edizioni, come ha ricordato in conferenza stampa Agostino Saccà , calabrese di ...