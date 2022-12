Papa Francesco piange mentre chiede la pace per l'Ucraina. Il video a Piazza di Spagna

Avvenire

Le lacrime per il popolo martoriato dalla guerra, davanti alla statua dell'Immacolata, in piazza di Spagna, recita la sua supplica per il tradizionale atto di venerazione a ...rivolgendosi in preghiera all'Immacolata a Piazza di Spagna, ha ricordato gli affanni delle famiglie e le preoccupazioni dei ragazzi: 'Ti porto le preoccupazioni delle famiglie, dei ... Papa Francesco prega l'Immacolata per l'Ucraina. E si commuove Al termine della preghiera ai piedi della Colonna Mariana, il Pontefice non è riuscito a trattenere la commozione invocando pace e salvezza per il popolo ucraino. Il video integrale della sua invocazi ...Le lacrime per il popolo martoriato dalla guerra, davanti alla statua dell'Immacolata, in piazza di Spagna, recita la sua supplica per il tradizionale atto di venerazione a Maria ...