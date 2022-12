NBA 2022 2023 | Fontecchio firma vittoria Jazz all’ultimo respiro su Golden State | Banchero trascina Orlando | crollo Phoenix

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È una notte di NBAtutta italiana, quella vissuta tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. Simonela sua miglior prestazione Oltreoceano risultando decisivo per gli Utahcon i suoi 18 punti all’attivo dalla panchina, con il 60% dal campo e soprattutto la schiacciata decisiva che vale il sorpasso sua due secondi dal termine. Paolodi punti invece ne segna 23 nel successo diMagic contro Los Angeles Clippers all’overtime, interrompendo così la lunghissima striscia di nove sconfitte consecutive per la formazione della Florida: il classe 2002 non vive una gran serata dal punto di vista realizzativo (5/13 dal campo), ma a gioco fermo è quasi infallibile, con 13 tiri liberi a segno ...

Avere 10 anni di esperienza alle spalle aiuta, ma " come ho detto " laè completamente diversa, perciò faccio il possibile per adattarmi e i miei compagni mi stanno aiutando ogni singolo giorno'.GLI SCORE DI BANCHERO E FONTECCHIO STANOTTE INOrlando Magic - Los Angeles Clippers 116 - 111 dopo un overtime Paolo Banchero 23 punti in 38 minuti (38,5% al tiro su tredici tiri tentati e 92,9% ai liberi su 14 tentati), 5 rimbalzi, due assist ...Tra due squadre in crisi di aspettative e risultati, è venuto fuori un match combattuto che si è risolto solo nel finale. Dopo il 52-49 per i Bulls ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...