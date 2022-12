Le balle dei giustizialisti su Carlo Nordio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/sallusti-7-dic.mp4 Dice: “Mi batterò fino alle dimissioni”. Che per un politico è molto più che battersi fino alla morte.secondo le regole di Winston Churchill è un uomo di Stato. Diceva infatti il vecchio leader inglese: “Un politico diventa uomo di Stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni“. Ecco, volendo riformare la giustizia a uso e consumo delle prossime generazioni,è disposto a saltare – perdendoci – anche le prossime elezioni. Una buona partenza per un ex pubblico ministero diventato ministro della giustizia poco più che per caso. Ovviamente è già partito il linciaggio mediatico, il tritacarne azionato dai soliti giornalisti che ...

Dice Carlo Nordio : 'Mi batterò fino alle dimissioni'. Che per un politico è molto più che battersi fino alla morte. Carlo Nordio secondo le regole di Winston Churchill è un uomo di Stato. Diceva ...