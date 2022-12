Ucraina | Putin | “Cresce la minaccia di una guerra nucleare”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’operazione militare speciale inpotrebbe diventare “un processo a lungo termine”. È quanto ha detto oggi il presidente russo, Vladimir, nel corso di un incontro con il Consiglio russo per i diritti umani.ha avvertito che l’operazione special in corso inpotrebbe diventare “un processo a lungo termine” “La Russia si difenderà con tutti i mezzi a disposizione”, ha aggiuntosottolineando che “prima di tutto, ovviamente, ci concentreremo sui mezzi pacifici”. “Su 300.000 dei nostri combattenti mobilitati, 150.000 sono nella zona dell’operazione. Non ha senso – ha aggiunto il presidente russo – parlare di una nuova mobilitazione in”.ha avvertito che ladi una...

: '150mila mobilitati sono schierati sul campo' approfondimento Guerra, Biden: "Parlo con Putin se dimostra di volere la pace" 'La Russia non ha trasferito e non trasferirà armi nucleari