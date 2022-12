Roma | in ritiro in Portogallo dal 15 dicembre

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laha ufficializzato la seconda fase delin vista della ripresa del campionato: dopo il Giappone, la squadra sarà inLacontinua la preparazione in vista della ripresa della Serie A e dopo il Giappone, i giallorossi voleranno inil prossimo 15. Di seguito il comunicato del club. ???? Dal 15 al 22torneremo in Algarve.Venerdì 16, alle 19:00 locali, affronteremo il @Cadiz CF in amichevole ad Albufeira? https://t.co/uvsEvgKfEb#ASpic.twitter.com/CmKhTuS06n— AS(@OfficialAS) December 7, 2022 «Dopo ilestivo, latorna in Algarve. In vista della ripresa del campionato, gli uomini di José Mourinho ...

Per i giallorossi, test con la squadra della Liga venerdì 16 dicembre ROMA (ITALPRESS) - Dopo il ritiro estivo, la Roma torna in Algarve. In ...La Roma tornerà in Algarve. Ufficializzato il ritiro dal 15 al 22 dicembre in vista della ripresa del campionato che vedrà i giallorossi impegnati il 4 gennaio in casa con il Bologna. Durante la ...