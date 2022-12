Placebo | cinque date in Italia nel 2023

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Iannunciano oggi il loro grande ritorno inconnuovenel. La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Dopo aver riempito di entusiasmo i propri fan sui palchi di Firenze Rocks e del Mediolanum Forum di Milano, il gruppo torna inl’anno prossimo perimperdibili appuntamenti nel mese di luglio. I biglietti per la data del 13 luglio al Lucca Summer Festival saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 7 dicembre su www.livenation.it. La vendita dei biglietti per ledell’11 luglio al Sonic Park Stupinigi, del 14 luglio all’Autodromo ...

...in Italia l'anno prossimo perimperdibili appuntamenti, tra cui quello di Piazzola sul Brenta (PD). Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni i, ...annunciano oggi il loro grande ritorno in Itali a connuove date nel 2023. La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l'...07 dic 2022 - Il prossimo anno Brian Molko e Stefan Olsdal saranno fra gli assoluti protagonisti nel nostro Paese ...Zed si è assicurata una data della band, che sarà nel Padovano il prossimo 18 luglio. Biglietti dal 12 dicembre ...