(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Un punto di partenza aperto per sottrarsi allo schiacciamento in corso su candidati, perchè i nomi devono arrivare dopo le idee. Un sforzo di fare sintesi tra idee e personalità diverse". Lo ha detto Marcoillustrando il documento 'Un nuovo inizio, laburista. Verso il congresso del Partito democratico' sottoscritto, tra gli altri, da Filippo Barberis, Stefano Ceccanti, Maurizio Del Conte, Giorgio Gori, Pietro Ichino, Marco Leonardi, Valeria Mancinelli, Enrico Morando, Umberto Ranieri, Tommaso Nanninicini, Carlo Salvemini, Giorgio Tonini, Silvia Zanella. "Il Pd è amdella peggiore delle malattie, il potere senza avere i voti, e si trova nella peggiore delle situazioni tra quelle immaginabili: la segreteria in dimissioni differite e il patto di sindacato che si riarticola sul pezzettino potere ancora ...

La Svolta

Forse perché in un Paeseè normale fidarsi di più di chi ci prende in giro. Del resto, chi paga tutte le tasse e rispetta le leggi è considerato alla stregua dei "fessi". Ma questi "fessi" ...CAPODARCO DI FERMO - "Sono una persona, un utente o un numero, "Valgo meno se sono, vecchio o in situazione di povertà", "A chi posso affidarmi", "Bisogna far quadrare i ... Marco( ... Ultimo'ora: Pd: Bentivogli, 'malato grave e in liquidazione, il Comitato un presepe che discute da cabaret' Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Un punto di partenza aperto per sottrarsi allo schiacciamento in corso su candidati, perchè i nomi devono arrivare dopo le idee. Un sforzo di fare sintesi tra idee e persona ...Pronto ad “unirsi al cordoglio” e a parlare di tragedia alla prossima occasione. Forse perché in un Paese malato è normale fidarsi di più di chi ci prende in giro. Del resto, chi paga tutte le tasse e ...