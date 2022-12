Jasmine Carrisi svela tutto il dolore | “Ho detestato i miei genitori”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha 21 anni, è cresciuta e solo oggi per la prima voltail suo dramma, ilprovato. E’ alla rivista Chi cheracconta i suoi momenti più duri iniziando dal primo episodio che la portò anche a detestare i suoi. Confida che ha dovuto fare un percorso per stare meglio, per capire che non doveva sottovalutarsi e come affrontare anche le persone, i loro giudizi. Al Bano e Loredana Lecciso da bambina avevano fatto diper proteggere lei e suo fratello dal gossip ma un giorno alle elementari è accaduto per lei qualcosa di terribile.offesa e derisa “Le persone ti trattano come tu ...