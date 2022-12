Depressione post-Covid | i dati choc sulla salute mentale E per gli over 45

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il 13 per cento di chi ha più di 45 anni è stato depresso per la prima volta a causa della pandemia da-19. Non solo: il 45 per cento di coloro che già avevano sofferto diha riferito che i sintomi erano tornati. A confermarlo è ora uno studio coordinato dall'Università di Toronto (Canada) e pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health. Lo studio canadese ha preso in esame oltre 20mila persone tra i 45 e i 95 anni monitorati tra il 2011 e il 2020. Una persona su 8 senza nessuna passata esperienza dinell'autunno del 2020 ha riferito di sentirsi depressa. Ma l'impatto della pandemia è stato maggiore per chi aveva già sperimentato ladi recente (il 58,2% si sentiva depresso ad autunno 2020) o nel passato (33,5%). Per i ricercatori "non sorprende ...