(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Alva all'attacco e chiede alla Corte Penale dell'Aja di inquisiree il suo esercito per lasua giornalista Shireen Abu Akleh. Nuove prove - ha sostenuto l'emittente del ...

Agenzia ANSA

Alva all'attacco e chiede alla Corte Penale dell'Aja di inquisire Israele e il suo esercito per la morte della sua giornalista Shireen Abu Akleh. Nuove prove - ha sostenuto l'emittente del Qatar ...Eppure, secondo un dossier reso noto da Al, quasi tre anni dopo la fuga di gas tossico nel ... di una sposa che sfugge al rogo grazie alla piccola croce cheal collo. Una tragedia ... Al Jazeera porta Israele all'Aja per la morte della reporter - Mondo Al Jazeera va all'attacco e chiede alla Corte Penale dell'Aja di inquisire Israele e il suo esercito per la morte della sua giornalista Shireen ...A emissora Al Jazeera anunciou nesta terça-feira (6) que denunciou Israel ao Tribunal Penal Internacional de Haia pela morte da jornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh, assassinada em maio pa ...