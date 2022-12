Violenza sessuale di gruppo | il calciatore Manolo Portanova condannato a 6 anni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ildel Genoa,, è statoa 6dal tribunale di Siena perdiin relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico....

Il calciatore del Genoa, Manolo Portanova , è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena perdi gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. Il fatto avvenne la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021. Condannato alla stessa pena anche lo ...L'uomo è accusato dei reati di tentata, minaccia aggravata e lesioni aggravate perpetrate nei confronti dell'ex compagna, una donna anch'ella straniera di 30 anni.Lo ha deciso il gup del tribunale di Siena Ilaria cornetti che ha accolto tutte le richieste formulate dal pm Nicola Marini nell’ambito del procedimento sulla presunta violenza sessuale di gruppo che ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...