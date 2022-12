Raw 05 12 2022 Contenders wanted

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 dicembre 2022) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Capital One Arena di Washington, Columbia. Lo show inizia con i The Bloodline che raggiungono il ring. Dicono che il match per i titoli di coppia che si doveva tenere è stato cancellato dato che Elias non può più prendere parte al match e quindi i The Usos rimangono ancora una volta il miglior tag team della storia della federazione. Matt Riddle gli interrompe, prende in giro Sami Zayn, ma quest’ultimo risponde che tutti sul ring sono “Ucey” partendo da Solo Sikoa per arrivare ai più longevi campioni di coppia. Ma Riddle replica dicendo che il match si farà lo stesso dato che ha trovato un nuovo tag team partner, che si rivela essere Kevin Owens. Undisputed WWE Tag Team Championship Match: The Usos (c) vs. Matt Riddle & Kevin Owens (3,5 / 5) L’opener della puntata, i The Usos hanno messo ...