Minacce dei “pacifisti” a Crosetto | solidarietà “quasi” bipartisan La Russa | “Toni violenti”

(Di martedì 6 dicembre 2022), dopo le frasi violente divulgate un un video andato in onda ieri sera a Quarta Repubblica, il programma su Rete 4 di Nicola Porro che ieri sera aveva come ospite in studio il ministro della Difesa Guido, in realtà, perché fino alla metà giornata di oggi taceva la sinistra, tra le cui fila si annida il manifestante che aveva pronunciato parole di odio e di violenza contro, ma taceva anche il Pd e il suo segretario Enrico Letta. Come se di fronte a certe parole si potesse restare zitti in base al colore politico…dalla piazza “pacifista” di Roma Ma cos’è accaduto? Uno dei manifestanti al corteo “pacifista” di Roma, sabato scorso, nel servizio ...

Ecco alcunimodi migliori per rilevare e prevenire l'evoluzione degli attuali attacchi ...per la forza lavoro di oggi è un must e aiuterà le organizzazioni a difendersi da una serie diin ......in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella... Nuoveincombono su Pandora, costringendo i protagonisti a lasciare la loro casa ed ...Attivato il codice rosso Nella serata di ieri, ad Amandola i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e per lesioni un uomo che da alcuni mesi aveva r ...Dopo il video diffuso da Nicola Porro su Rete4 in cui un manifestante giustificava un eventuale atto di violenza fisica verso il ministro. Condanna e ...