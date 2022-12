Manovra 2023 | Fazzolari | “No barricate su Pos | ma su tetto contante no passi indietro”

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – La misura sul Pos potrà essere modificata “scendendo a 50, 40 euro” anziché 60 come previsto dalla, “su questo non faremo. Il dibattito parlamentare è sempre utile, daremo ascolto, ma suldel” portato a 5mila euro “non faremo”. Lo dice, allontanandosi da Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista. L'articolo proviene da Italia Sera.

...nel dettaglio quali sono le caratteristiche della maggior parte delle persone che perderanno il Reddito nele quali sono tutti i criteri aggiornati, in attesa dell'approvazione della, ...La legge di bilancio 2023 riduce lo stanziamento della spesa sanitaria mettendo a rischio la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale ed il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini. Per que ...La riduzione del reddito di cittadinanza da 18 mesi ad 8 mesi nel 2023 comporterà conseguenze per circa 846.000 percettori ...