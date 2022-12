L’indagine federale che mette al centro la sperimentazione di Neuralink sugli animali

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 dicembre 2022) La scorsa settimana, quando è stata data la notizia del chipnel cervello umano entro i prossimi da Elon Musk, Giornalettismo ha dedicato una giornata a un approfondimento verticale sul tema. Tra le varie prospettive da cui abbiamo analizzato la questione non poteva mancare quella relativa al fatto che l’azienda sperimenta ancora. Dal punto di vista etico – cui abbiamo dato ampio spazio nell’analisi fatta -, la sperimentazioninon fa differenza e, come in tanti altri dibattuti casi tra scienza e etica, ha riscontrato una serie di critiche. Ora siamo arrivati al punto in cui – come riporta una esclusiva di Reuters – Musk e la suasono sotto indagineè stata ...