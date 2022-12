La Guardia di Finanza scopre e sequestra lo yacht di un oligarca russo

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) I finanzieri del gruppo di Olbia al termine di una lunga e articolata indagine sono riusciti ad intercettare il trasferimento illecito fuori dai confini europei delloAldabra dell’Dmitriy Mazepin. La lussuosa imbarcazione è stata portata in Tunisia da un italiano che appena tornato in Sardegna è stata sanzionato insieme all’per la cifra di mezzo milione di euro. L’operazione condotta dalla Gdf di Olbia è una novità sul piano nazionale perché si tratta del primo caso in Italia di sanzioni relative al tentativo di raggirare le misure di congelamento adottate dall’Europa. LoAldabra è noto alle cronache perché apparteneva a Carlo De Benedetti insieme alla villa Rocky Ram cedute a Mazepin per una cifra folle.