Genoa | adesso è ufficiale | Blessin esonerato | Gilardino allenatore ad interim

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo settimane in bilico pare è arrivata al capolinea l’avventura di Alexanderalla guida del. Il tecnico tedesco è stato sollevato dall’incarico e non è più l’della squadra ligure. Nel prossimo turno infrasettimanale, in cui i rossoblù sfideranno il Sudtirol, la formazione avrà in panchina Alberto Gilardo, tecnico della Primavera. La proprietà sonda vari nomi per il prossimo. Al momento la rosa dei candidati è ridotta a tre nomi: Semplici, Bjelica e Claudio Ranieri. SportFace.