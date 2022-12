Cremlino | “Risponderemo agli attacchi ucraini in Russia”

(Di martedì 6 dicembre 2022) MOSCA – Vladimir Putin (foto) è determinato a non fermarsi e, soprattutto, a rispondere all’Ucraina. La, infatti, adotterà “le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continuiterroristici di Kiev sul territorio russo”, come ha affermato ildopo il nuovo attacco a Kursk contro un deposito di un aeroporto russo. Il portavoce del, Dmitri Peskov, ha inoltre annunciato che Mosca non vede “prospettive per i colloqui di pace in Ucraina”, sottolineando che “ladeve raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale e questo sarà fatto”. L'articolo L'Opinionista.

