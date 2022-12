Bianca Balti terrorizzata dal ricovero | ha deciso di rimuovere i seni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tra due giorni l’8 dicembre 2022 persarà una giornata molto importante e ha paura.sarà operata per togliere i, entrambi. Una scelta che rivela solo adesso, una mastectomia preventiva, anche se aveva già lasciato intendere che l’avrebbe fatto. Averrà rimosso l’intero tessuto mammario, a scopo preventivo, per non dovere scoprire un domani di avere un tumore. Lo scorso agosto ha raccontato degli esami fatti, della scoperta della sua mutazione, della decisione di asportare le ovaie. Il primo intervento l’ha fatto ma prima ha scelto di farsi congelare gli ovociti. Andare in menopausa a 38 anni non è il massimo e lanon voleva avere la certezza di non potere più diventare madre. Ha pensato a tutto, alla ...

