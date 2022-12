(Di martedì 6 dicembre 2022) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista del tanto atteso e chiacchierato incontro in terra americana tra Gianmarco, Salvatoree Paolo, nell’ottica dell’inserimento di quest’ultimo nel gruppo della Nazionale Italiana dimaschile magari già a partire dai prossimi Mondiali. Il Commissario Tecnico ed il direttore generale azzurro assisteranno infatti dal vivo alla partita della prima scelta assoluta al Draft 2022, impegnato nella notte italiana con la maglia dei suoi Orlando Magic contro i Milwaukee Bucks dis Antetokounmpo, per poidi progetti futuri con il ventenne nativo di Seattle. “? Questa sera il direttore delle nazionali Salvatoree il CT Gianmarco ...

Petrucci, presidente della FIP, ha parlato a margine dell'ottava edizione del Premio ... E' previsto per la giornata di domani l'incontro tra la delegazione azzurra e la nuova stella del... Basket, Gianni Petrucci: "Banchero Pozzecco e Trainotti sono negli States per parlare con lui" Gianni Petrucci, presidente della FIP ... E' previsto per la giornata di domani l'incontro tra la delegazione azzurra e la nuova stella del basket per averlo nella nazionale italiana. Il mio sogno è averlo in Italia e avere un artificio più grande di quello che ha solitamente Mourinho", lo ha detto Gianni Petrucci ... tra la delegazione azzurra e la nuova stella del basket per ...