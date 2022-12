Ultime Notizie Roma del 05-12-2022 ore 08 | 10

(Di lunedì 5 dicembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un maremoto si è verificato al largo dell’isola di Stromboli provocando un’onda di Tsunami alta circa un metro e mezzo il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco sull’isola sono ritornati gli allarmi Ma secondo i primi accertamenti della protezione civile non ti registrano danni Generali nazionalisti e militari della stazione di Casamicciola hanno denunciato 53enne di fuori ho già noto alle forze dell’ordine Chi era la guida di un’auto rubata poche ore prima di una strada non lontana da quelle travolte dalla frana dovrà rispondere di ricettazione Intanto le persone evacuate dalla zona rossa dovranno trascorrere almeno una terza notte fuori casa secondo Giorgia Meloni il tetto al contante sparisce la nostra economia in un video sui social ...

Ucraina ultime notizie. Macron: Mantengo comunicazioni regolari con Putin. Kiev al gelo Fosse stato per i giallorossi, l'olandese sarebbe un giocatore del Fulham già da tre mesi. Il pasticcio burocratico combinato dagli inglesi negli ultimi giorni di agosto, però, aveva fatto saltare una ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - Seduta in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo al termine di una giornata caratterizzata da due fattori contrastanti: da un lato l'euforia delle piazze ci ...