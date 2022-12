Traffico Roma del 05-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code perintenso sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico temporanea chiusura in via dei Due Ponti tra via Oriolono e via Cigna per la rottura di una conduttura dell’acqua deviata anche la linea bus 226 nel quartiere Parioli al via da questa mattina nuovi lavori in via Domenico Cimarosa con modifiche alla viabilità tra via Luigi Boccherini e Piazza Verdi deviate su percorsi alternativi le linee 53 e 360 chiuso per lavori di potatura il tratto di via Nomentana tra via Casal Boccone via Torella deviazioni anche per la linea 337 lavori di potatura anche in via Merulana a con chiusura in fascia oraria 7:17 tra Viale Manzoni e largo Brancaccio modifiche di percorso per le linee bus 16 e 714 maggiori ...