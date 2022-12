Thuram | il Bayern si defila dalla corsa al francese | le ultime

LA TRAMA - Non c'è certo la Beneamata su Kane, niente fantamercato; è vero però che il, nel vagliare le alternative all'inglese, si è fatto piuttosto minaccioso sul profilo di Marcus, ...Commenta per primo Secondo la Bild , Marcusnon sarebbe il primo obiettivo delMonaco, che cerca un attaccante diverso per colmare il vuoto lasciato da Lewandowski. L' Inter avrebbe campo libero perché i bavaresi vorrebbero Kane.Novità sull’attaccante francese in scadenza con il Borussia Monchengladbach Un top club europeo esce dalla corsa per Thuram, gioiellino francese finito nel mirino della Juve. In base a quanto riferito ...Commenta per primo Secondo la Bild , Marcus Thuram non sarebbe il primo obiettivo del Bayern Monaco, che cerca un attaccante diverso per colmare il vuoto lasciato da Lewandowski. L' Inter avrebbe camp ...