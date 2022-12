Pelè | le figlie frenano le voci sulla salute del campione | «Non rischia di morire e presto sarà a casa»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Pelé «nondie tornerà». Così smentiscono categoricamente le notizie che circolano sul padre ledel tre voltedel mondo brasiliano che tengono il mondo del calcio in apprensione per le sue condizioni di, che sarebbero peggiorate negli ultimi giorni. Da tempo O Rei è malato di cancro. Gli ultimi aggiornamenti trapelati dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo parlavano di un passaggio a cure palliative per un uomo che non rispondeva più alla chemioterapia. Ilbrasiliano 82enne si trova ricoverato nella struttura dal 29 novembre, ufficialmente per un’infezione respiratoria e per rivalutare le cure da adottare contro il tumore. Gli aggiornamenti che parlavano di un aggravarsi delle condizioni ...

