Pd | Gori | ' non tocchiamo la Carta | se viene stravolta è legittimo togliere il disturbo'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Teniamo ladei valori così come l'abbiamo scritta, niente stravolgimenti, qualche cambiamento, e facciamo il Congresso. Se vince la Schlein non lascerò il partito, perché il contesto sarà lo stesso. Se invece sarà stravolto sarò libero di dire che faccio un'altra cosa, non è una scissione, riconsegno la tessera. Se non mi riconosco più nel partito per cui ho fatto tanto èil". Lo ha detto Giorgioa 'Omnibus', su La7. "Io ho detto una cosa diversa dalla scissione. Ho detto che è in corso, lo abbiamo visto nella prima riunione del Comitatone, il tentativo di cambiare i fondamenti del Pd. Se verrano stravolti lascerò il Pd, sarà diventato un'altra cosa. Viceversa, Schlein o no, Bonaccini o no, continuerò a restare nel partito", ha spiegato ...